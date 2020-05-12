TUSAF Başkanı Ulusoy: Buğday üretimi artırılmalı 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla buğdayın anavatanı Türkiye'de buğday ekim alanlarının arttırılmasının önemine dikkat çeken Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı (TUSAF) ve Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "Buğday...

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla buğdayın anavatanı Türkiye'de buğday ekim alanlarının arttırılmasının önemine dikkat çeken Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı (TUSAF) ve Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "Buğday üretimi artırılmalı" çağrısı yaptı.

Buğdayda, 8.4 milyon ton ile 2019 yılında rekor düzeyde ithalatın gerçekleştiğini belirten Ulusoy, "Olumlu hava şartları sayesinde bu sene 20 milyon ton rekolte bekliyoruz" dedi ve ekledi:

"2019 yılında ise 19.5 milyon ton buğday hasadı gerçekleştirmiştik. Son iki senedir, buğdaya enflasyonun neredeyse iki katı oranında artış verilmesi, buğday ekim alanlarındaki daralmayı durduracaktır. Çiftçimizin buğdaydan elde ettiği geliri artırarak, ekim alanlarının genişlemesini sağlayacaktır. Buğday ülkemiz için un ve ekmeğin hammaddesi olduğundan stratejik öneme sahiptir."Ulusoy, "Ülkemiz, dünyada buğdayın ilk yetiştirildiği topraklardır ve tahıl üretimimizin yüzde 60'ını buğday oluşturmaktadır" dedi ve ekledi: "Türkiye'nin 7 yıldır dünya ihracat şampiyonu olmasını sağlayan un sanayisinin tarihi, Anadolu'da yazıldı. İnsanlık tarihini değiştiren Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, ilk buğdayın, ilk çiftçinin, ilk unun ve ilk ekmeğin ortaya çıkmasına sahne olmuştur."

Buğday ekim alanlarının arttırılması gerektiğini vurgulayan Ulusoy, "Kendi buğdayımızdan daha fazla üretip toplam tüketimimizde yerli buğdayımızın payını maksimum düzeye çıkarmaktır. Bu sayede çiftçilerimiz daha fazla kazanırken, hammaddede un sanayimiz tamamen iç pazarla çalışmalarını yürütecek ve milli ekonomimize maksimum desteği sağlayacağız" dedi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA