TÜSAD'ın yeni yönetimi iş başı yaptı, başkan Ülkü Yılmaz oldu

07.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:06

TÜSAD'ın yeni başkanı olarak seçilen Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, "50'nci yılını kutlamaya hazırlanan derneğimiz yarım asırlık tecrübesi ve 4 bini aşkın üyesi ile toplumun akciğer sağlığının korunmasına katkıda bulunmaya devam edecek" dedi.

Akciğer sağlığı konusunda Türkiye'nin ilk uzmanlık derneği olan TÜSAD'da (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği) yeni yönetim kurulu iş başı yaptı. Bu yıl 41'incisi düzenlenen Uluslararası Katılımlı Ulusal Kongresi'nin (SOLUNUM 2019) ardından yapılan genel kurul ile yeni yönetim kurulu belirlendi. TÜSAD'da 2019 – 2022 dönemi için seçilen yeni yönetim kurulunda başkanlığı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz üstlendi.

Alanının en büyük kongresi olarak 26-29 Ekim tarihleri arasında Bodrum'da gerçekleşen Solunum 2019'un ardından gerçekleşen seçimli genel kurul ile Prof. Dr. Ülkü Yılmaz başkanlık bayrağını Prof. Dr. Arzu Mirici'den devraldı. "Önümüzde heyecan verici ve çok önemli bir dönem var" diyen Prof. Dr. Yılmaz, şu açıklamayı yaptı: "TÜSAD, 2020 yılında 50'nci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Yarım asırı geride bırakacağımız bu dönemde görevi üstlenen yeni yönetim kurulumuz, köklü bir dernek olmanın sorumluluğu ile iş başı yaptı. TÜSAD'ın Genç Akademisyenler grubunda yer alan genç bilim insanlarının da katılımıyla çok daha dinamik bir şekilde çalışmaya başlayan yeni yönetim kurulumuz ve 4 bini aşkın üyemiz ile derneğimizi geleceğe taşıyacağız. Alanındaki ilk bilimsel dernek olarak bugüne kadar önemli faaliyetlerde bulunan derneğimiz, bundan sonra da sahip olduğu bilgi ve deneyim ile meslektaşlarına ve topluma katkı sağlamayı sürdürecek. Uzmanlık alanımızın ulu çınarı olarak 'Tükenmeyen nefesle' sloganı ile 50 yılı geride bırakan TÜSAD,tarihine 41 kongre, sayısız bilimsel toplantı, onlarca ödül, çok sayıda sempozyum ve alanımızda gerçekleşen pek çok 'ilk'i sığdırmış bir kurum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da TÜSAD'lı olmanın sorumluluğu ve bilinci ile pek çok çalışmayı hayata geçireceğiz. TÜSAD olarak Türk tıbbına ve uzmanlık alanımız olan solunum sağlığına katkıda bulunmaya bundan sonra da devam edeceğiz."

Yapılan görev dağılımının ardından TÜSAD 2019 - 2022 yılı Merkez Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan Ülkü Yılmaz, Önceki Başkan Arzu Mirici, Başkan Yardımcısı Şule Akçay, Genel Sekreter Nilgün Yılmaz Demirci, Sayman Cengiz Özdemir, Üyeler; Oğuz Köktürk, Semra Bilaçeroğlu, Nazan Şen, Güntülü Ak, Funda Coşkun, Ülkü Aka Aktürk, M. Onur Turan.

Filiz Koşar, Mecit Süerdem ve Aydın Yılmaz Denetleme Kurulu'nun yeni üyeleri olurken, Etik Kurulu'nda görev alan isimler şöyle oldu: Gülderen Şahin, Sadettin Çıkrıkçıoğlu, Mustafa Özhan.

Kaynak: Bültenler