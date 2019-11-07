TÜSAD'ın yeni başkanı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz oldu

07.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:00

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğinin (TÜSAD) 2019-2022 dönemi için seçilen yeni yönetim kurulunda başkanlığı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz üstlendi.

TÜSAD'dan yapılan açıklamaya göre, seçimli genel kurulda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz başkanlık bayrağını, önceki başkan Prof. Dr. Arzu Mirici'den devraldı.

Yılmaz'ın başkanlığında çalışmalarına devam edecek TÜSAD'ın yeni Merkez Yönetim Kurulunda Şule Akçay, Nilgün Yılmaz Demirci, Cengiz Özdemir, Oğuz Köktürk, Semra Bilaçeroğlu, Nazan Şen, Güntülü Ak, Funda Coşkun, Ülkü Aka Aktürk ile Onur Turan görev aldı.

Filiz Koşar, Mecit Süerdem ve Aydın Yılmaz'ın da Denetleme Kurulu'nda yer aldığı TÜSAD'ın yeni Etik Kurulu ise Gülderen Şahin, Sadettin Çıkrıkçıoğlu ile Mustafa Özhan'dan oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, TÜSAD'ın, 2020'de 50'nci yılını kutlamaya hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yarım asrı geride bırakacağımız bu dönemde görevi üstlenen yeni yönetim kurulumuz, köklü bir dernek olmanın sorumluluğu ile işbaşı yaptı. TÜSAD'ın Genç Akademisyenler grubunda yer alan genç bilim insanlarının da katılımıyla çok daha dinamik bir şekilde çalışmaya başlayan yeni yönetim kurulumuz ve 4 bini aşkın üyemizle derneğimizi geleceğe taşıyacağız. Alanındaki ilk bilimsel dernek olarak bugüne kadar önemli faaliyetlerde bulunan derneğimiz, bundan sonra da sahip olduğu bilgi ve deneyimle meslektaşlarına ve topluma katkı sağlamayı sürdürecek."

Kaynak: AA