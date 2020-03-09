TÜSAD'dan kronik solunum yetersizliği için pulmoner rehabilitasyon tedavisi önerisi Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Solunum Rehabilitasyon Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Gazi Gülbaş, kronik solunum problemi için uygulanan pulmoner rehabilitasyon sayesinde hastaların günlük yaşamının kolaylaştığını, bireyin kendine yeter hale gelerek bağımsızlaştığını belirtti.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Solunum Rehabilitasyon Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Gazi Gülbaş, kronik solunum problemi için uygulanan pulmoner rehabilitasyon sayesinde hastaların günlük yaşamının kolaylaştığını, bireyin kendine yeter hale gelerek bağımsızlaştığını belirtti.

Gülbaş, 9-15 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamasında, tüm dünyada pulmoner rehabilitasyonun 19. yüzyıldan bu yana uygulanan ve önemi giderek artan bir tedavi yöntemi olduğunu, tedavi sayesinde maliyetlerin azaldığını ifade etti.

Bireysel olarak belirlenen egzersiz programı, eğitim ve davranış değişikliği gibi yaklaşımları içeren tedavi yöntemi ile kronik solunum yetersizliği yaşayan hastaların yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin mümkün olduğunu aktaran Gülbaş, şöyle devam etti:

"Ciddi kronik solunum yetersizliği olan hastaların uygun ilaç tedavisi altında bile, şiddetli solunum sıkıntısı ve egzersiz kapasitesinde ciddi kısıtlamalar yaşanıyor. Bu durum hastanın yaşam kalitesinin bozulmasına ve sosyal yaşamdan mahrum kalmasına neden oluyor. Kronik solunum yetersizliği aynı zamanda hastanın tedaviye uyumunu da olumsuz etkiliyor. Pulmoner rehabilitasyon ise kronik solunum yetersizliği olan hastalarının fiziksel ruhsal durumlarını düzeltmeyi ve sağlık durumunu iyileştirici kalıcı davranışlar kazandırmayı hedefleyen tedavi yöntemi. Kronik solunum problemi olan hastalarda pulmoner rehabilitasyon ile günlük yaşam aktivitelerindeki kısıtlılığın azaltılması, fonksiyonel kapasitenin mümkün olan en yüksek seviyeye çıkartılarak bireyin kendine yeter hale getirilmesi ve bağımsızlaştırılması amaçlanıyor. Böylece kronik solunum yetersizliği olanlar için daha özgür bir yaşam mümkün oluyor."

Gülbaş, hasta ve yakınlarının bilinçlenmesinin önemine işaret ederek, tedavi yöntemine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tedavi yöntemi hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz programı, eğitim ve davranış değişikliği gibi yaklaşımları içeren, kapsamlı, farklı bölümlerin iş birliği ile verilen tedavi yaklaşımlarının bütününden oluşuyor. Başlangıç değerlendirme testlerinin sonuçlarına göre bir egzersiz programı hazırlanıyor. Egzersiz programının yoğunluğu, giderek artacak şekilde haftada 2-5 gün ve 20-90 dakika süreyle bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirleniyor. Uygulama, tedavi yöntemi ve bireysel farklılıklara göre değişmekle birlikte egzersiz programı 15-30 seans ve 6-12 hafta süreyle gerçekleştiriliyor."

Kaynak: AA