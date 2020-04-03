TÜSAD'dan Kovid-19'a karşı "karantina, izolasyon ve sosyal mesafe" vurgusu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› TÜSAD'dan Kovid-19'a karşı "karantina, izolasyon ve sosyal mesafe" vurgusu - Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, Karantina, Türkiye, Güncel

TÜSAD'dan Kovid-19'a karşı "karantina, izolasyon ve sosyal mesafe" vurgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Başkanı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üzerinde durulması gereken 3 anahtar kavramın "karantina, izolasyon ve sosyal mesafe" olduğunu belirterek, bu sorumlulukların yerine getirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

03.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:52
TÜSAD'dan Kovid-19'a karşı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Başkanı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üzerinde durulması gereken 3 anahtar kavramın "karantina, izolasyon ve sosyal mesafe" olduğunu belirterek, bu sorumlulukların yerine getirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile enfekte olanların yüzde 81'inde hastalığın hafif yakınma, boğaz ağrısı ve halsizlik ile seyrettiğini, yüzde 18'inde akciğer enfeksiyon tablosu geliştiğini, yüzde 5'inde ise yoğun bakım gerektiren solunum sıkıntıları ortaya çıktığını hatırlattı.

Kovid-19'un kronik akciğer hastalıkları (ağır astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, bronşektazi), kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanser gibi kronik hastalıkların varlığında daha ağır seyrettiğine değinen Yılmaz, sigara içenlerde de hastalık riskinin çok daha fazla olduğunun ortaya konduğunun altını çizdi.

Gerekli önlemlerin sıkı şekilde uygulanması ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerdiği gibi çok sayıda test yapılarak sıkı bir izolasyon sağlanması halinde Türkiye'de hastalığın seyrinin daha kolay kontrol altına alınabileceğini belirten Yılmaz, bu aşamada test sonucu pozitif olanların hızla tespit edilmesi, temaslıların sağlıklı kişilerden hızla ayrılması, izolasyon için kişilerin evde kalmasının sağlanması, evde kalanlar için gerekli sosyal koşulların temin edilmesi, izolasyonun evde mümkün olmadığı koşullarda ise yurtlar ile otellerin devreye girmesi gerektiğini ifade etti.

"İzolasyonun başarısı için her kesim alınan önlemlere uygun davranmalı"

Prof. Dr. Yılmaz, "Bu süreçte üzerinde durulması gereken 3 anahtar kavram karantina, izolasyon ve sosyal mesafedir. İnsanlık olarak bu sorumlulukları yerine getirmemiz ciddi önem taşıyor." diyerek, bu kavramları şöyle açıkladı:

"- Karantina, bulas¸ıcı bir hastalıgˆa maruz kalmıs¸ kis¸ilerin hareket alanının kısıtlanmasıdır. Karantina altındaki kis¸iler hastalık etkenine maruz kalmıs¸ olduğu düşünülen, hastalık durumu bilinmeyen, muhtemel tas¸ıyıcı olup, hastalık belirtilerini halihazırda go¨stermeyen kis¸ilerdir. Karantinada amac¸, tas¸ıyıcı olması muhtemel kis¸inin digˆerleriyle temasını keserek toplumun geri kalanının hastalık kapma olasılıgˆını azaltmaktır.

İzolasyon, hasta kis¸ilerin sagˆlıklı bireylerden ayrılması, hastalıgˆın yayılmasını o¨nlemek ic¸in hasta bireylerin hareket alanının kısıtlanmasıdır.

Sosyal mesafe, mutlak izolasyonun zorunlu olmadıgˆı, temasın ve etkene maruz kalmanın azaltılarak mu¨mku¨n olan en du¨s¸u¨k du¨zeyde tutulmasıdır. Bu hastalıktan korunmada en önemli önlemlerden biri olan sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbirlerin alınması, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları devam etmektedir. Bireysel olarak, kendimizi ve toplumumuzu korumaya yönelik alacağımız en önemli önlemdir."

Tam izolasyon önemli

Prof. Dr. Yılmaz, Kovid-19 salgınının ne zaman biteceğine ilişkin sorulara değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sorunun cevabı, tam izolasyondur. Eğer hasta kişileri tespit edip, tam izolasyon sağlanabilirse salgın hastalığın iki ay içerisinde kontrol altına alınabileceği konunun uzmanlarınca bildiriliyor. Daha önce Güney Kore ve şu anda Almanya örneğinde gördüğümüz gibi. Bu doğrultuda, DSÖ Başkanı 'Test yapın, kimin enfekte olduğu bilinmezse salgın durdurulamaz.' çağrısında bulundu. Ülkemizde de Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda testlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İzolasyonun başarılı olabilmesi için yaştan bağımsız olarak toplumun her kesiminin alınan önlemlere uygun davranması, bu uyumun artması noktasında da sosyal devlet olmanın gerekliliğinin yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haberler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına 'Aşı bulunur' yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu Haberler
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haberler
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok
Karantinadan kaçanlar 'aranan-kayıp' listesine eklenecek Haberler
Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Hakan Aygün sosyal medyadaki 'Ey IBAN edenler' paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'kampanya' cevabı: İBB devletin ta kendisidir
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli...
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye...
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Seda Sayan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Rüştü Reçber Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Milli Nisan Polis
Şu an buradasınız: TÜSAD'dan Kovid-19'a karşı "karantina, izolasyon ve sosyal mesafe" vurgusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 16:46:00. #1.14#
title