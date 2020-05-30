TÜSAD'dan gençlere "tütün kullanmayan bir nesil için mücadele" çağrısı Açıklaması Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde tüm gençlere tütün kullanmayan bir nesil olmak için mücadeleye katılmaları çağrısında bulundu.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde tüm gençlere tütün kullanmayan bir nesil olmak için mücadeleye katılmaları çağrısında bulundu.

TÜSAD Tütün Çalışma Grubu'ndan yapılan açıklamada, tütün kullanımının dünyada yaygınlığı nedeniyle "salgın" olarak nitelendirildiği belirtildi.

Dünya çapında yılda 8 milyondan fazla insanın tütün ve tütün ürünleri nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu ölümlerin 7 milyondan fazlasının doğrudan tütün kullanımından kaynaklandığı, yaklaşık 1,2 milyon kişinin de sigara dumanına maruz kalan pasif içici olarak hayatını kaybettiği kaydedildi.

Her yıl bir temayı esas alan Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yıl "Sır açığa çıktı" sloganı ile "Gençleri tütün endüstrisinin etkilerinden ve tütün ve ürünlerinin kullanımından koruma"ya odaklandığı anlatılan açıklamada, TÜSAD'ın da bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Açıklamada, tütün endüstrisi ile mücadelede gençlerin katılımının önemi vurgulandı.

Sigara dumanında 7 binden fazla kimyasal madde var

Sigara dumanındaki nikotinin kuvvetli bağımlılık yapan bir madde olduğu, aynı zamanda sigara dumanının içinde nikotin ile beraber 7 binden fazla kimyasal madde bulunduğu bildirilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Bunlardan en az 250'sinin zararlı olduğu ve en az 69'unun kansere neden olduğu biliniyor. Bu maddelerin solunması, başta akciğer kanseri olmak üzere 20'den fazla kansere ve ayrıca kalp ve solunum sistemi hastalıklarının oluşumuna da neden oluyor. Tütün kullananlar kadar kullanmayan ancak pasif etkilenenler de ölüyor. Dünya çocuklarının yaklaşık yarısı pasif sigara dumanına maruz kalıyor. Her yıl 65 bin çocuk pasif sigara dumanı maruziyeti ile ilişkili hastalıklardan hayatını kaybediyor."

"Tütün endüstrisi gençliği hedefliyor"

Küresel Gençlik Tütün Araştırması'nın (KGTA) sonuçlarına göre, 2017 verileri ile Türkiye'de 13-15 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin yüzde 17,9'nun bir tütün ürünü kullandığı, yüzde 9,9'nun da gelecekte kullanma eğilimi gösterdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tütün endüstrisi, sistematik, sürekli ve agresif biçimde gençliği hedefliyor. Önüne çıkan yasal engelleri yeni tütün ürünleri piyasaya sürerek, örneğin; elektronik sigara gibi, dumansız tütün ürünü olarak ya da ısıtılmış tütün ürünleri (IQOS) gibi 'Daha az zararlı ürünler.' diyerek satışına devam ediyor. Tütün endüstrisi her yıl kaybedilen 8 milyon insanın yerine yeni tüketiciler bulmak için sürekli çalışıyor. Bu amaçla özellikle gençliği hedef alıyor. Tütün endüstrisi çocuk ve gençlere sigara satabilmek için değişik taktikler uyguluyor. Bizler de bu yöntemleri çok iyi bilmeli ve fark etmeliyiz."

Tütün endüstrisinin hedeflerinin iyi kavraması, taktiklerinin fark edilmesi ve ortaya çıkarılması, ardından da yılmadan usanmadan bu taktiklere karşı bireysel ve kurumsal olarak tavır alınması gerektiği belirtilen açıklamada, "Yasal yaptırımların uygulanması ve denetlenmesi sağlanmalı. TÜSAD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu olarak; tütün endüstrisinin sırlarını biliyoruz ve bu sırların toplum tarafından deşifre edilmesi için çalışacağız, endüstrinin kirli hedeflerine ulaşmasını her koşulda engelleyeceğiz. Tüm gençleri de tütün içmeyen bir nesil olma mücadelesine katılmaya çağırıyoruz." denildi.

Kaynak: AA