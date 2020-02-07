TÜSAD'dan elektronik sigara ve nargile uyarısı

07.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:16

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Kontrolü Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Şule Akçay, elektronik sigara ve nargile gibi ürünlerin gençlerin tütün bağımlısı olmasına yol açtığını belirterek, "Günümüzde tek başına sigara bağımlılığıyla değil, tüm tütün ve tütün ürünleriyle mücadele etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TÜSAD'dan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında yapılan açıklamada, Tütün Kontrolü Çalışma Grubu adına Prof. Dr. Şule Akçay'ın değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye'de yaklaşık 14,5 milyon insanın sigara içtiğini ve bırakma desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Akçay, Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 verilerine göre Türkiye'de 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5'inin her gün bir tütün ürünü kullandığını, bu oranın 2014'te yüzde 27,3, 2010'da ise yüzde 25,4 olduğunu kaydetti.

Erkeklerin tütün ürünü kullanımı 2014-2016'da azalırken kadınlarda bu oranın artış gösterdiğini dile getiren Akçay, "35-44 yaş arası erkekler yüzde 50,6 ile en fazla tütün ürünü içen yaş grubunu oluşturuyor. Kadınlarda ise yine 35-44 yaş aralığı yüzde 19 ile en fazla tütün tüketen yaş grubu olarak saptanıyor. Ülkemizde nüfusun yaklaşık yüzde 30'u bir ya da birden fazla tütün ürünü kullanıyor. Bu bir alışkanlık değil, bağımlılık. Bardağa dolu tarafından bakarak nüfusumuzun yüzde 70'i bir tütün ürünü kullanmıyor diyebiliriz. Ancak yarattığı tahribat nedeniyle tütün ve tütün ürünleri ile mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sigara bağımlılığı için küresel salgın alarmı

Akçay, sigara bağımlılığının, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın alarmı verilen nadir sağlık sorunlarından biri olduğunu vurgulayarak, 50'ye yakın hastalığa neden olan tütün tüketiminin dünyada her yıl pasif içiciler dahil 7 milyon kişinin ölümüne ve yarım trilyon dolar tutarında ekonomik hasara yol açtığını vurguladı.

Türkiye'de yürürlüğe giren yasalar sayesinde 2008'den bu yana önemli bir başarı elde edilmişken son yıllarda endüstri manevralarıyla tütün bağımlılığının yeniden artışa geçtiğini belirten Akçay, şöyle devam etti:

"Elektronik sigara (e-sigara) ve nargile gibi ürünler gençlerin tütün bağımlısı olmasına yol açıyor. Günümüzde tek başına sigara bağımlılığıyla değil, tüm tütün ve tütün ürünleriyle mücadele etmemiz gerekiyor. Tütün ürünlerinin bırakılması kadar gençlerimizin hiç başlamaması da önem taşıyor. Bugün e-sigara ve nargile özellikle gençler için çok büyük bir tehdit oluşturuyor."

Prof. Dr. Şule Akçay, sigarayı bırakmak isteyenlerin profesyonel yardım alabilecekleri çok fazla sayıda merkez bulunduğunu ifade ederek, şu uyarılarda bulundu:

"Bu konuda profesyonel ve hekim kelimelerinin altını özellikle çiziyoruz. Çünkü profesyonel olmayan desteklerin de öne çıkarıldığını görüyoruz. Bunları kesinlikle önermiyoruz. Bu tür uygulamalar hem etkisiz hem de gerçek tedavilerin önüne geçtiği için kişide isteksizlik oluşturuyor. Ülkemizde yaklaşık 520 sigara bırakma polikliniğimiz ve buralarda çalışan tütün kontrolü konusunda hem eğitim hem de sertifika almış hekimlerimiz var. Bu hizmetten yararlanmak için Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na başvurmak yeterli. TÜSAD olarak, ülkemizin en köklü uzmanlık derneği olmanın yüklediği sorumlulukla, 9 Şubat'ı sigara içen bireyleri tütünsüz, sağlıklı bir yaşam için yeni bir başlangıç olarak kabul etmeleri için davet ediyoruz."

Kaynak: AA