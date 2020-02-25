TÜSAD'dan çocukları solunum yolu hastalıklarından koruma uyarıları

25.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:22

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, çocukların solunum yolu hastalıklarından korunabilmesi için çocuklara hijyen kurallarını öğretmenin ve dengeli beslenmesini sağlamanın önemli olduğunu belirtti.

Aslan, yazılı açıklamasında, çocukların kış aylarında solunum yolu hastalıklarından çok etkilendiğine, özellikle kreşe ve okula giden çocukların enfeksiyonlara daha açık hale geldiğine değinirken, uyulması gereken kuralları şöyle sıraladı:

"Çocuklara hijyen kurallarını öğretin. Özellikle yemek öncesi ve tuvaletten sonra el yıkama alışkanlığını kazandırın. Çocukların dengeli beslenmesini sağlayın. Meyve sebze tüketmesine, bol sıvı almasına ve günlük D vitamini ihtiyacının karşılanmasına özen gösterin. Çocukların temiz hava solumasına önem verin. Çocuklarınızı sigara içilen ortamlarda bulundurmayın. Hava kirliliğinin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkarmayın. Çocuklarınızın aşılarının eksiksiz olmasına dikkat edin. Grip aşısını da belirlenen takvime göre yaptırmayı ihmal etmeyin."

Çocuklarda, erişkinlerde olduğu gibi viral ve bakteriyel solunum yolu hastalıklarının sık görüldüğüne dikkati çeken Aslan, kış mevsiminde görülen enfeksiyonların daha çok viral etkenli olduğunu ancak daha sonra hastalığa bakteriyel etkenlerin de eklenebildiğini aktardı.

Aslan, viral ve bakteriyel enfeksiyonların birlikte görülebildiğine işaret ederek, hava ve çevre kirliliğinin kış aylarında solunum yolu sağlığını olumsuz etkileyebildiğini, viral ve bakteriyel solunum hastalıklarının, kapalı ve havalandırılmamış alanlarda kolaylıkla bulaştığını, burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik, ateş, hapşırık ve öksürük hastalık bulguları arasında yer aldığını bildirdi.

Özellikle kreşe ve okula giden çocukların solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Aslan, "Ortamın havalandırılması, çocuklara sigarasız, dumansız ortamlar sağlanması, öksürük, hapşırık esnasında ağzın kapatılması, ellerin sıklıkla yıkanması alınması gereken önlemlerin başında geliyor. Meyve ve sebzelerin dengeli tüketilmesi, bol sıvı tüketilmesi ve günlük D vitamini ihtiyacının alınması, bağışıklık sistemini güçlü tutarak hasta olma olasılığını azaltıyor. Bu arada hava kirliliğinin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması öneriliyor." ifadelerini kullandı.

"Çocuklar iyileşene kadar okula gönderilmemeli"

Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, çocuklarda enfeksiyon bulguları başladığında ailelerin hemen sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğinin altını çizerek, yapılması gerekenleri şöyle açıkladı:

"Hasta çocukların evde istirahat etmeleri, doktorların önerdiği ilaç tedavilerini kullanmaları, bol sıvı tüketmeleri sağlanmalı. Hasta çocukların iyileşene kadar okula gönderilmemesi, diğer çocukların hastalık kapma riskini azaltıyor. Kapalı alanlara zorunlu olarak girilmesi gereken durumlarda, hasta çocuklarımıza maske takılması da gerekli önlemler arasında yer alıyor. Bu arada öpme, sarılma, elleri yıkamadan tokalaşma gibi eylemlerin de hastalık geçişini kolaylaştırdığı bilinmeli."

Çocukluk çağı aşılarının tam ve eksiksiz olması gerektiğini vurgulayan Aslan, mevsimsel grip aşılarının 6 ayın üstündeki çocuklara uygulanabildiğini, aşı ile geçirilen enfeksiyon sayısında ve ağırlığında azalma görüldüğünü ve mevsimsel grip aşılarının Sağlık Bakanlığının belirttiği yıl için uygulama yönergesine uygun zamanlarda yapılabildiğini hatırlattı.

Kaynak: AA