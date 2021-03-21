TUS ve STS Tıp Doktorluğu birinci dönem sınavları yapıldı
21.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:40
ÖSYM, 2021-TUS 1. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları yapıldı.
ÖSYM, 2021-TUS 1. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları yapıldı.
2021-TUS 1. dönem saat 10.15'te, 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınavları ise saat 14.45'te başladı.
Adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.
ÖSYM, sınavlarda Kovid-19 salgınına karşı tedbir aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap