TUS ve STS başvuruları başladı! 2020-TUS 2. Dönem ve 2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvurusu nasıl yapılır?
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TUS ve STS başvuruları başladı! 2020-TUS 2. Dönem ve 2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvurusu nasıl yapılır?

2020 TUS 2. dönem sınavları 4 Ekim'de gerçekleştirilecek. ÖSYM, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için başvuruları başlattı. Başvurular 17-24 Ağustos tarihleri arasında alınacak. TUS başvurusu nasıl yapılır?

TUS ve STS başvuruları başladı! 2020-TUS 2. Dönem ve 2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvurusu nasıl yapılır?
17.08.2020 17:50 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:56

2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları da TUS başvuruları ile birlikte başlamış oldu. https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ÖSYM tarfından alınacak olan başvurular 16.30'da başladı. STS ve TUS sınavları hakkında detaylar haberimizde...

TUS BAŞVURU KILAVUZU...

STS VE TUS BAŞVURULARI BAŞLADI!

ÖSYM TUS ve STS başvurularına dair açılamada bulunarak; ''2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ve 2020-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem),04 Ekim 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınavlara başvurular, 17-24 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

2020 STS VE TUS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.'' ifadelerine yer verdi.

STS BAŞVURU KILAVUZU...

STS-TUS BAŞVURSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

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