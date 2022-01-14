TUS ve STS başvuruları başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TUS ve STS başvuruları başladı

TUS ve STS başvuruları başladı
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvurular başladı.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022- Sts Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvurular başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-TUS 1. Dönem ve 2022- Sts Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları, 6 Mart'ta yapılacak.

Sınavlara başvurular, bugünden itibaren 24 Ocak Pazartesi gününe kadar kabul edilecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekecek.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan sınav kılavuzlarından ulaşılabilecek.

"Sınav merkezi sayısını artırıyoruz"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022-TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınavlarına başvuruların başladığını belirterek, "Hekimlerimizin sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 3 ilde 4 sınav merkezinde uyguladığımız TUS ve STS Tıp Doktorluğu Sınavını bu yıldan itibaren 14 ilde 15 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Hekimlerimize başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

 Son dakika! KGAÖ barış gücü Kazakistan'dan çekilmeye başladı

Son dakika! KGAÖ barış gücü Kazakistan'dan çekilmeye başladı

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title