TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi ek tercih işlemleri ne zaman? Başvuru kılavuzu nedir?

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman? TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi başvuru kılavuzu nedir? TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi ek tercih bilgileri ve tablolar nedir? TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi ek tercih işlemleri ne zaman?

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi ek tercih işlemleri ne zaman? TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman? TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi başvuru kılavuzu nedir? TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi ek tercih bilgileri ve tablolar nedir? İşte detaylar haberimizde...

TUS: TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ EK TERCİH NE ZAMAN?

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem)ek tercih işlemleri, 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemi, 21 Ocak 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Ek yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2020 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU

Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2020-TUS ilgili dönemine başvurabilirler.

a) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler. 7151 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 20. maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına girebilmek için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.". Bu madde hükmü çerçevesinde uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilip atanmak için ilgili kurumlara başvuranlardan söz konusu kanuna uygun olarak Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü

2020-TUS 2. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU

4 tamamladığına dair belge/Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir sürenin kaldığına dair belge istenecektir.

Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.

2020 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

2020 TUS 2. DÖNEM EK TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...