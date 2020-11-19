TUS tercihleri başladı mı? 2020 TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TUS tercihleri başladı mı? 2020 TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

19.11.2020 14:34 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:38
TUS tercihleri başladı mı? 2020 TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem tercih işlemleri başladı. TUS tercihleri başladı mı? 2020 TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri, bugünden itibaren 26 Kasım saat 23.59'a kadar yapılacak. İşte, 2020 TUS tercihleri hakkında ayrıntılar...

TUS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri, bugünden itibaren 26 Kasım saat 23.59'a kadar yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yerleştirme işleminde, TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanması gerekiyor.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TUS tercihlerinin 26 Kasım'da sonlanmasının ardından sonuçlar da adaylara bildirilecek. Sonuçlar için bir tarih verilmese de Aralık ayının ilk günlerinde sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.

TUS Tercih Kılavuzu İçin Tıklayınız...

İlgili Haberler

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 16 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 16 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Sibel Can Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Caner Erkin Fatih Terim Lewis Hamilton
Tüm Haberler Kaza Faiz Macaristan Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TUS tercihleri başladı mı? 2020 TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 14:38:25. #1.15#
title