TUS tercihleri başladı mı? 2020 TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem tercih işlemleri başladı. TUS tercihleri başladı mı? 2020 TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri, bugünden itibaren 26 Kasım saat 23.59'a kadar yapılacak. İşte, 2020 TUS tercihleri hakkında ayrıntılar...

TUS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri, bugünden itibaren 26 Kasım saat 23.59'a kadar yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yerleştirme işleminde, TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanması gerekiyor.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TUS tercihlerinin 26 Kasım'da sonlanmasının ardından sonuçlar da adaylara bildirilecek. Sonuçlar için bir tarih verilmese de Aralık ayının ilk günlerinde sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.

TUS Tercih Kılavuzu İçin Tıklayınız...