Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvurular bugün sona erecek. ÖSYM, sosyal medya hesabından yayınlandığı mesajla sınava girecek adaylara son gün uyarısında bulundu. Peki TUS - STS başvurusu saat kaçta sona eriyor? TUS - STS 2. dönem sınavı ne zaman?

TUS - STS BAŞVURUSU SAAT KAÇTA SONA ERİYOR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek TUS ve STS 2. dönem başvuruları 17 Temmuz'da başlamıştı. Bugün saat 23.59'a kadar adayların başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

TUS - STS NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre 2. dönem TUS ve STS, 1 Eylül 2019 tarihinde saat 10.15'de yapılacak.

TUS - STS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TUS - STS 2. dönem sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre 26 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak.

TIPTA UZMANLIK SINAVI (TUS) NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.