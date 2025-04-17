TUS 1. dönem sınav sonuçları ÖSYM sonuç sistemi ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, 23 Mart'ta gerçekleştirildi. TUS Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 30 bin 277, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 30 bin 946 aday katıldı. Peki, TUS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

TUS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır.Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir

TUS AÇIKLANDI MI?

2025-TUS 1. Dönem sonuçlarının açıklanacağı tarih ise adaylar tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM, sınav sonuçlarını genellikle sınav tarihinden yaklaşık 1-2 hafta içinde duyuruyor. Bu yıl için de sonuçların, Nisan 2025'in ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

TUS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS 1. dönem sınav sonuçları 18 Nisan 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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