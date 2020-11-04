TUS sonuçları açıklandı! 2020 ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı!
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TUS sonuçları açıklandı! 2020 ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı!

04.11.2020 12:00 | Son Güncelleme: 04.11.2020 12:03
TUS sonuçları açıklandı! 2020 ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı!

4 Ekim 2020 tarihinde yapılan ve binlerce adayın katıldığı TUS sonuçları bugün açıklandı. TUS sonuç sorgulama ekranı: 2020 TUS sonuçları açıklandı! İşte, 2020 ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı.

TUS sonuçları açıklandı. 4 Ekim 2020 tarihinde yapılan sınav sonrası adaylar programlara tercih sıraları ve programların kontenjanlarına göre yerleştirilecek. Pei, TUS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TUS sonuçları açıklandı!

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

TUS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Haberimizin içerisinden TUS sonuçları sorgulama ekranı ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

TUS sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte yapılan açıklama:

04 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler

2020-TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020-STS TIP DOKTORLUĞU 2. DÖNEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ İÇİN TIKLAYINIZ İÇİN TIKLAYINIZ

2020 TUS SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan

edilir. 2020 TUS sonucunu öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilirler.

ÖSYM TUS YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK ?

Adaylar; 2020-TUS 1. Dönem ve 2020-TUS 2. Dönem puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.

5.2. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhîl edilmeyeceklerdir.

TUS SINAVI NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY),Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülecektir. Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunacaktır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

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