Tuş kilidini açamayınca yakalandılar

05.09.2019 14:28

Fatih'te, bir iş yerinden cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 28 Ağustos'ta İskenderpaşa Mahallesi Dağarcık Sokağı'nda kendilerini görünce ellerindeki poşeti yere atan iki kişiyi durdurdu.

Bekçiler, şüphelilerden yere attıkları poşette bulunan 2 cep telefonunun tuş kilidini açmasını istedi. Tuş kilitlerini açamayınca zanlıların üstlerinde yapılan aramada, SIM kartı olmayan 2 cep telefonu daha ele geçirildi.

Gözaltına alınan Serkan U. (27) ve Ramazan S'nin (29) cep telefonlarını Bayrampaşa'daki bir iş yerinden çaldıkları tespit edildi.

Ayrıca Serkan U. hakkında, uyuşturucu satın almak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA