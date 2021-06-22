TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 10-16 Haziran'da tercihleri alınan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 10-16 Haziran'da tercihleri alınan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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