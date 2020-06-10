TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
10.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:03

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS birinci dönem ek yerleştirme tercihleri, 22 Mayıs-3 Haziran'da alındı. Bu kapsamda, tercihleri alınan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA

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