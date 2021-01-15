TUS ek tercihleri ne zaman? TUS ek tercihleri nasıl yapılır?
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TUS ek tercihleri ne zaman? TUS ek tercihleri nasıl yapılır?

15.01.2021 12:12 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:18
TUS ek tercihleri ne zaman? TUS ek tercihleri nasıl yapılır?

2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek tercih dönemi ilişkin bugün açıklaması yapıldı. Doktor adayları TUS ek tercihleri ne zaman? TUS ek tercihleri nasıl yapılır? sorusunu yanıtını araştırıyor.

ÖSYM'nin bugün kendi sitesinde yaptığı duyuruya göre 2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem)ek tercih işlemleri, TUS ek tercih dönemi başladı. TUS ek tercihleri ne zaman? TUS ek tercihleri nasıl yapılır? Detaylarda.

TUS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alan duyuruya göre 2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) TUS ek tercihleri, 15 Ocak 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayıp, 21 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

TUS ek tercihleri ne zaman? TUS ek tercihleri nasıl yapılır?

TUS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, TUS ek tercihlerini yapacak olan adayların TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecekler.

ÖSYM, 'Ek yerleştirme işleminde yapacak olan TUS ek tercihleri adayları, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır.' uyarısında bulundu.

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