TUS ek tercihleri alınmaya başlandı
15.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:20
2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem ek tercih işlemleri başladı.
2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem ek tercih işlemleri başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, ek tercihler 21 Ocak Perşembe gününe kadar alınacak.
Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık