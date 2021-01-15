TUS ek tercihleri alınmaya başlandı

2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem ek tercih işlemleri başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, ek tercihler 21 Ocak Perşembe gününe kadar alınacak.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık