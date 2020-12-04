TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama linki!

TUS sonuçları için geri sayım başladı. 4 Ekim'de sınava giren adaylar sabırsızlıkla ÖSYM'nin açıkladığı tarihi bekliyor. Net tarihi bilmeyenlerin sıklıkla cevap aradığı soru ise TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? şeklinde...

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre TUS 2. Dönem sonuçları 4 Aralık'da açıklandı.

SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.