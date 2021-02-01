TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

01.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:18
TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 - TUS 2. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC Kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sonuçların hekimlere, ailelerine ve millete hayırlı olması dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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