05.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 05.01.2020 09:50

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) üyeleri Edirne'yi ziyaret edecek.

Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, TURYİD'in 8 bin 300 yıllık tarihe sahip Edirne'nin tarihini, kültürünü ve gastronomisini keşfetmek üzere kente geleceğini belirtti.

TURYİD üyelerini 9-10 Ocak tarihlerinde Edirne'de ağırlayacaklarını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"15 yıllık bir geçmişe sahip yeme, içme ve eğlence endüstrilerinde yenilikçi çözümler üreterek öncülük eden TURYİD Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Edirne'yi, kentin turizm değerlerini, kültürünü, doğasını, sosyal yaşamını ve gastronomisini tanıtmak amacıyla Edirne'yi keşfe çıkacağız

Edirne turizm, tarım ve eğitim kentidir. Biz Edirne'nin geleceğini bu 3 ayak üzerine kuruyoruz. Kentte turizm sayısını arttırmak istiyorsanız, yeni destinasyon alanları yaratmanız gerekiyor. Bunlardan birisi de güçlü bir gastronomi yapısıyla gastronomi alanlarıdır. Bilindiği gibi artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Bu yarışta var olabilmek için kentimizin gastronomisini daha iyi anlamak, pazarlayabilmek gerekmektedir. Gastronomi ile birlikte gelen turist sayısının artmasını, daha fazla harcayan gastronomi ziyaretçilerinin Edirne'ye çekilmesini ve var olan ziyaretçilerimizin de daha fazla harcama yapmasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA