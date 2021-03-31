Turuncuya dönen Adana'da tabak-çanak koronayı unutturdu
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Turuncuya dönen Adana'da tabak-çanak koronayı unutturdu

İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Haberler | Sağlık

Turuncuya dönen Adana'da tabak-çanak koronayı unutturdu Züccaciye mağazasının açılışında metrelerce kuyruk oluştu Korona virüs vakalarının arttığı ve yüksek riskli iller arasına giren Adana'da bir züccaciye mağazasının açılışında korona virüs unutuldu.

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Turuncuya dönen Adana'da tabak-çanak koronayı unutturdu

Züccaciye mağazasının açılışında metrelerce kuyruk oluştu

ADANA - Korona virüs vakalarının arttığı ve yüksek riskli iller arasına giren Adana'da bir züccaciye mağazasının açılışında korona virüs unutuldu. Vatandaşlar mağazaya girebilmek için dakikalarca kuyrukta bekledi.

Merkez Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir züccaciye mağazası sabah 07.30'da açıldı. Açılışa özel indirimler olması nedeniyle vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi.

Mağaza çalışanlarının kuyruktaki vatandaşları sırayla içeri almasına rağmen yaklaşık 30-40 metre uzunluğunda kuyruk oluştu. Kuyrukta sosyal mesafeye neredeyse hiç uyulmazken, vatandaşlar mağazaya girebilmek için dakikalarca kuyrukta sıra bekledi.

Öte yandan, çevredeki vatandaşlar kuyruğun sabah saatlerinden itibaren oluştuğunu ve giderek arttığını söyledi.

Turuncuya dönen Adana'da tabak-çanak koronayı unutturdu
Turuncuya dönen Adana'da tabak-çanak koronayı unutturdu
Turuncuya dönen Adana'da tabak-çanak koronayı unutturdu
Turuncuya dönen Adana'da tabak-çanak koronayı unutturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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