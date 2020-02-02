"Turuncu yelekli bisikletliler" kansere karşı pedal çevirdi
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"Turuncu yelekli bisikletliler" kansere karşı pedal çevirdi

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği üyeleri, kanser konusunda toplumda farkındalık yaratmak ve kanser tedavisinin önemli unsurlarından radyasyon onkolojisine dikkati çekmek için pedal çevirdi.

02.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:29

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği üyeleri, kanser konusunda toplumda farkındalık yaratmak ve kanser tedavisinin önemli unsurlarından radyasyon onkolojisine dikkati çekmek için pedal çevirdi.

Dernek tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, üyeler Anıtpark'ta bir araya geldi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi ve Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Akyürek, burada yaptığı açıklamada, kanserde farkındalığın önemini vurgulamak için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Akyürek, kanser tedavisinin önemli unsurlarından radyasyon onkolojisine dikkati çekmek için etkinliğin 6 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirildiğini söyledi.

Kendilerini "turuncu yelekli bisikletliler" olarak adlandıran grup, açıklamanın ardından Anıtkabir'in çevresinde bisikletleriyle tur attı.

Kaynak: AA
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