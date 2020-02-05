05.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce turuncu uyarı verilen Edirne'de yağış başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giren kentte gece yarısı başlayan yağış sabaha kadar aralıklarla sağanak şeklinde devam etti.

Kent merkezi ve güney ilçelerde gün boyu süreceği bildirilen sağanağın, akşam saatlerinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Öte yandan Uzunköprü, Enez ve Keşan ilçelerinde zaman zaman hafif şekilde lodos etkili oluyor.

Kaynak: AA

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