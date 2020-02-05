Turuncu uyarı verilen Edirne'de yağış başladı
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Turuncu uyarı verilen Edirne'de yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce turuncu uyarı verilen Edirne'de yağış başladı.

05.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:02
Turuncu uyarı verilen Edirne'de yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce turuncu uyarı verilen 'de yağış başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giren kentte gece yarısı başlayan yağış sabaha kadar aralıklarla sağanak şeklinde devam etti.

Kent merkezi ve güney ilçelerde gün boyu süreceği bildirilen sağanağın, akşam saatlerinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Öte yandan Uzunköprü, Enez ve Keşan ilçelerinde zaman zaman hafif şekilde lodos etkili oluyor.

Kaynak: AA
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