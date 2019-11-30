"Turuncu Pedalşörler" kadına yönelik şiddeti protesto için pedal bastı
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"Turuncu Pedalşörler" kadına yönelik şiddeti protesto için pedal bastı

Kadıköy'de "Turuncu Pedalşörler" adı altında bir araya gelen 3006 kişi, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için bisiklet sürdü.

30.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:16

'de "Turuncu Pedalşörler" adı altında bir araya gelen 3006 kişi, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için bisiklet sürdü.

Turuncu yelek giyen çeşitli üyesi 3006 kişi, Kadıköy Kalamış Parkı'nda buluştu.

Kadına yönelik şiddeti protesto etmek ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmak isteyen göstericiler, Kadıköy Sahil Yolu ve Bağdat Caddesi'nde konvoy oluşturdu.

Göstericiler, bisikletlerine kadına yönelik şiddeti protesto eden dövizler bağlayarak pedal bastı.

Kaynak: AA
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