Turuncu Listedeki Terörist, Tunceli Ovacık'ta Öldürüldü
Tunceli Ovacık kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenler arasında turuncu listede yer alan Yusuf kod adlı İlker Tezer de var.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ovacık kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda çıkan sıcak temasta 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
TURUNCU LİSTEDE YER ALIYORDU
Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Yusuf (K) İlker Tezer sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu olduğu veturuncu listede yer aldığı tespit edildi.
KANLI EYLEMLERE KATILMIŞTI
Öldürülen teröristin Mayıs 2016 tarihinde Ovacık Kırsalında 2 kahraman jandarmamızın yaralanması ve Ağustos 2013 tarihinde Alişan Beyazgül isimli sivil vatandaşımızın öldürülmesi olaylarına karıştığı tespit edildi.