Turuncu Listedeki Terörist, Tunceli Ovacık'ta Öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ovacık kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda çıkan sıcak temasta 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

TURUNCU LİSTEDE YER ALIYORDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Yusuf (K) İlker Tezer sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu olduğu veturuncu listede yer aldığı tespit edildi.

KANLI EYLEMLERE KATILMIŞTI

Öldürülen teröristin Mayıs 2016 tarihinde Ovacık Kırsalında 2 kahraman jandarmamızın yaralanması ve Ağustos 2013 tarihinde Alişan Beyazgül isimli sivil vatandaşımızın öldürülmesi olaylarına karıştığı tespit edildi.