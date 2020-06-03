Turuncu Liste'de aranan Hasan Ataş'ın etkisiz hale getirilmesi
Tunceli Valiliğinden, Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle sıcak temas sağlandığı bildirildi.
03.06.2020 01:01 | Son Güncelleme: 03.06.2020 01:01
Tunceli Valiliğinden, Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle sıcak temas sağlandığı bildirildi.
Çatışmada "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategorisinde 1 milyon lira ödülle aranan "Şerzan" kod adlı Hasan Ataş adlı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şerzan kod adlı Hasan Ataş adlı teröristin üzerinde kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonumuz devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.
İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."
Kaynak: AA