Turuncu Liste'de aranan Hasan Ataş'ın etkisiz hale getirilmesi Tunceli Valiliğinden, Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle sıcak temas sağlandığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden, Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle sıcak temas sağlandığı bildirildi.

Çatışmada "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategorisinde 1 milyon lira ödülle aranan "Şerzan" kod adlı Hasan Ataş adlı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şerzan kod adlı Hasan Ataş adlı teröristin üzerinde kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonumuz devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.

İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

Kaynak: AA