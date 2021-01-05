'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladı
05.01.2021 13:00 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:05
'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladıMETEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da, Asuman Özkan ile Fehmi Serinker, yağmura ve dalgalara rağmen mayolarını giyip denize girdi.
'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladıMETEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da, Asuman Özkan ile Fehmi Serinker, yağmura ve dalgalara rağmen mayolarını giyip denize girdi. Uyarıyı bildiğini, 61 yaşına girmesini denizde kutlamak istediği için geldiğini söyleyen Asuman Özkan, Deniz çok güzel dedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da sabaha karşı başlayan yağmur yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde ulaşım zaman zaman aksadı. Yaz aylarında binlerce kişiyi ağırlayan Konyaaltı Sahili de yağış ve dev dalgalara rağmen yürüyüş yapanların seçtiği bölgeler arasında yer aldı. DENİZDE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIKonyaaltı Sahili, ilginç bir kutlamaya da sahne oldu. Emekli orman mühendisi Asuman Özkan, 61'inci yaş gününü denizde kutladı. 2 çocuk annesi Özkan, kendisini gibi emekli memur olan 64 yaşındaki arkadaşı Fehmi Serinker ile mayolarını giyip, 26 nolu plajda denize girdi. Sıcaklığı 19 derece olan denizde dalgalara rağmen bir süre yüzen ikili, daha sonra kumsala çıktı. Asuman Özkan, Bugün benim doğum günüm. Her halukarda kutlamam gerekiyordu, arkadaşlar da bana eşlik etti. Çok sağ olsunlar. 61 yaş bitti. Su çok güzel diye konuştu.2 çocuk, 3 torun sahibi Fehmi Serinker ise, Her gün denize giriyoruz. Yağmur, çamur farketmiyor. Bugün Asuman hanım için girdik dedi.
Sahilde, açılır kapanır sandalyesi üzerinde oturup manzaranın tadını çıkaran bir vatandaş ise ilginç görüntü oluşturdu. Kırmızı şemsiyesi altında yağmurdan korunanm kişi, manzaranın tadını çıkardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı