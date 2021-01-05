'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladı

'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladıMETEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da, Asuman Özkan ile Fehmi Serinker, yağmura ve dalgalara rağmen mayolarını giyip denize girdi.