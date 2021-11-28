'Turuncu kod' sonrası Antalya Serik'te metrekareye 221 kilogram yağış (4)

ANTALYA (DHA) - METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, yağış ve rüzgarın aralıklarla devam ettiği Antalya için yeni bir uyarı daha yaptı. Beklenen fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı: "Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya il genelinde güney batı yönlerden fırtına (50-80 kilometre) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturacağı ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir."

Diğer yandan rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Bugün öğle saatlerinde sahile gelenlerden bazıları, dalgaların fotoğrafını çekerken bazıları ise denize girip selfie çekti. Dalgalar nedeniyle denizdeki çöp ve ahşap atıkların kıyıya vurduğu görüldü.