TURUNCU KODLA UYARILAN ANTALYA'YA DOLU YAĞDI - Haberler
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TURUNCU KODLA UYARILAN ANTALYA'YA DOLU YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

METEOROLOJİNİN 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da dolu yağışı etkili oldu.

ANTALYA (DHA) - METEOROLOJİNİN 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da dolu yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 'Turuncu kod' ile uyarılan kentte metrekareye 50-85 kg arasında yağış düşmesinin beklendiğine dikkat çekildi. Ayrıca uyarıda, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının beklendiği belirtilerek vatandaşların kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek su baskınları, sel ve yıldırım düşmelerine karşı dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Uyarının ardından bugün sabaha karşı Antalya kent merkezine dolu yağdı. Yaklaşık yarım saat etkili olan dolu, yüksek kesimlerde yer yer 10 santimetre kalınlığa ulaştı. Sabah erken saatlerde evlerinden çıkan vatandaşlar ise karşılaştıkları beyaz örtü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar dolu üzerinde yürüyerek ilerlerken bazıları ise bu anı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Okula gitmek için hazırlık yaparken camdan baktığında kar gördüğünü belirten Muhammet Çetin (9), Aşağı inince dolu olduğunu gördüm. Antalya'da ilk defa dolu gördüm dedi. Dolu, güneşin doğmasıyla eridi.

TURUNCU KODLA UYARILAN ANTALYA'YA DOLU YAĞDI

TURUNCU KODLA UYARILAN ANTALYA'YA DOLU YAĞDI

TURUNCU KODLA UYARILAN ANTALYA'YA DOLU YAĞDI

TURUNCU KODLA UYARILAN ANTALYA'YA DOLU YAĞDI

TURUNCU KODLA UYARILAN ANTALYA'YA DOLU YAĞDI

TURUNCU KODLA UYARILAN ANTALYA'YA DOLU YAĞDI

TURUNCU KODLA UYARILAN ANTALYA'YA DOLU YAĞDI

TURUNCU KODLA UYARILAN ANTALYA'YA DOLU YAĞDI

TURUNCU KODLA UYARILAN ANTALYA'YA DOLU YAĞDI

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