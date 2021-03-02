Turuncu kategorideki Karaman'da lokantacılar, Hıfzıssıhha Kurulu kararını bekliyor

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, turuncu kategoride yer alan Karaman'da lokanta ve kafeler, sabahın erken saatlerinde açılırken, hizmete başlanması için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı bekleniyor.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, turuncu kategoride yer alan Karaman'da lokanta ve kafeler, sabahın erken saatlerinde açılırken, hizmete başlanması için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından turuncu kategoride yer alan şehirlerdeki restoran, kafe ve kıraathane gibi işletmelerin 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle hizmet verebileceği belli oldu. Turuncu kategoride yer alan Karaman'daki iş yerleri de sabah erken saatlerde açılırken, hizmet için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı beklenmeye başlandı.

Kentte lokanta işleten Ali Rıza Divleli, karardan memnun olduklarını dile getirerek, "Lokantacı esnafı olarak memnun olduğumuzu ifade ediyoruz. Aylardır paket servis ve buradan teslim almak şartıyla müşterilerimize hizmet ediyorduk. Bu zaman süresinde bir hayli zorlandık. Yüzde 50 kapasiteyle de olsa dün alınan bu yeni karar bizleri memnun etti. Şu an çalışmalarımız hijyenik, temizlik devam ediyor. İnşallah bu saatten sonra bütün toplumumuzun, bütün milletimizin sosyal mesafeye, maskeye ve temizliğe riayet etmesini, Karaman'ımızın maviye dönmesini bekliyoruz. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün toplanacağını ve oradan çıkan karara göre dükkanlarımızı açabileceğimizi, yüzde 50 kapasite ile müşterilerimizi ağırlayabileceğimizi söylediler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN