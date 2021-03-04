Turuncu kategorideki Karaman'da lokanta ve kafeler müşterilerini ağırlamaya başladı
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Turuncu kategorideki Karaman'da lokanta ve kafeler müşterilerini ağırlamaya başladı

04.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:18
Turuncu kategorideki Karaman'da lokanta ve kafeler müşterilerini ağırlamaya başladı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısına göre yüksek riskle turuncu kategoride yer alan Karaman'da, lokanta, kafe ve çay bahçesi gibi iş yerleri İl Hıfzıssıha Kurulu kararının ardından müşterine hizmet vermeye başladı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısına göre yüksek riskle turuncu kategoride yer alan Karaman'da, lokanta, kafe ve çay bahçesi gibi iş yerleri İl Hıfzıssıha Kurulu kararının ardından müşterine hizmet vermeye başladı. Kahvaltı salonu işleten Gözde Özkur, özlenen hayata yeniden dönebilmek ve ekonominin yeniden canlanması için herkesin kurallara harfiyen uyması gerektiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu'nun normalleşme sürecini açıklamasının ardından Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, ildeki normalleşme planını duyurdu. 

Kurul karar gereği  bugün itibariyle lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin HES kodu sorgulaması yapılarak yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul edebileceği belirtildi.Karar gereği bu iş yerleri saat 07.00 ila 19.00 saatleri arasında hizmet verecek.  Tekel büfeleri/bayileri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde kendileri için belirlenen usul ve esaslar ile açılış ve kapanış saatlerine uymak koşuluyla faaliyet gösterebilecek.  65 yaş ve üzeri  ile 20 yaş altı kişiler şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek. Cenazeler katılım 30 kişiyle sınırlı tutulacak.  Hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerlerinin 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla faaliyet gösterebilecek. AYLAR SONRA KAPILARINI MÜŞTERİYE AÇTILAR Aylar sonra kapılarını müşterilerine açan işletmeler ise bu karardan memnun. Kahvaltı salonu işleten Gözde Özkur, özlenen hayata yeniden dönebilmek ve ekonominin yeniden canlanması için herkesin kurallara harfiyen uyması gerektiğini belirtti.Bugün itibariyle yeniden müşteri kabul etmeye başladıklarını ifade eden Özkur, şunları söyledi: "'Bizlerde bütün esnaf arkadaşlarımız gibi alınan bu karardan dolayı çok mutluyuz. Gerekli önlemleri ve tedbirleri alarak faaliyetlerimize başladık. Bugün itibariyle yüzde 50 kapasite ile müşterilerimizi kabul ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 22 Mart gününden bu yana işletmemiz kapalıydı. İnşallah bundan sonra her şey  daha güzel olur. Biz esnaf olarak herkesin kurallara uymasını ve bu salgını bir an önce yenmeyi umut ediyoruz."


Turuncu kategorideki Karaman'da lokanta ve kafeler müşterilerini ağırlamaya başladı
Turuncu kategorideki Karaman'da lokanta ve kafeler müşterilerini ağırlamaya başladı
Turuncu kategorideki Karaman'da lokanta ve kafeler müşterilerini ağırlamaya başladı
Turuncu kategorideki Karaman'da lokanta ve kafeler müşterilerini ağırlamaya başladı
Turuncu kategorideki Karaman'da lokanta ve kafeler müşterilerini ağırlamaya başladı
Turuncu kategorideki Karaman'da lokanta ve kafeler müşterilerini ağırlamaya başladı
Turuncu kategorideki Karaman'da lokanta ve kafeler müşterilerini ağırlamaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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