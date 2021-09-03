Turuncu kategoride aranırken İstanbul'da yakalanarak Bingöl'e getirilen terörist adliyeye sevk edildi
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Turuncu kategoride aranırken İstanbul'da yakalanarak Bingöl'e getirilen terörist adliyeye sevk edildi

Turuncu kategoride aranırken İstanbul'da yakalanarak Bingöl'e getirilen terörist adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan ve İstanbul'da saklandığı ikamette yakalanarak Bingöl'e getirilen PKK'lı Sonuç Gürdeğir, adliyeye sevk edildi.

Aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan ve İstanbul'da saklandığı ikamette yakalanarak Bingöl'e getirilen PKK'lı Sonuç Gürdeğir, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette operasyonla yakalanan ve Bingöl'e getirilen "Rodi Çevlik" kod adlı terörist Sonuç Gürdeğir'in, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Terörist Gürdeğir, Bingöl Adliyesine sevk edildi.

11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu belirlenen terörist Gürdeğir'in 9 Ekim 2014'te Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve korumasının yaralanması ile 2 güvenlik görevlisinin şehit olmasına yol açan eylemi gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı bildirilmişti.

Ayrıca söz konusu teröristin, 1 Ağustos 2016'da Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3 polisin yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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