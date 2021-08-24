TURUNCU KATEGORİDE ARANAN PKK'LI ATAŞEHİR'DE BÖYLE YAKALANDI
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TURUNCU KATEGORİDE ARANAN PKK'LI ATAŞEHİR'DE BÖYLE YAKALANDI

TURUNCU KATEGORİDE ARANAN PKK'LI ATAŞEHİR'DE BÖYLE YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan "Rodi Çevlik" kod adlı Sonuç Gürdeğir isimli örgüt mensubu Ataşehir'de yakalandı.

BİNGÖL ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan "Rodi Çevlik" kod adlı Sonuç Gürdeğir isimli örgüt mensubu Ataşehir'de yakalandı. Eylem arayışı içinde olduğu belirtilen teröristin yakalanma anları da kameraya yansıdı. 

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Rodi Çevlik kod adlı Sonuç Gürdeğir sabah saatlerinde İstanbul Ataşehir ilçesinde kaldığı evde yakalandı. Eylem arayışında olduğu belirtilen Gürdeğir ile birlikte bir kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan örgüt mensubunun 9 Ekim 2014 tarihinde Bingöl İl Emniyet Müdürü'nün ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olması eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı tespit edildi. Ayrıca, 1 Ağustos 2016 tarihinde Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3'ünün yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu belirlendi.  

Görüntü dökümü: -----------------------Örgüt mensubunun fotoğrafı Örgüt mensubunun bulunduğu ikamete yapılan operasyonEvde yapılan aramalarÖrgüt mensubunun yakalanma anıGenel ve detaylar

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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