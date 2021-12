'Turuncu kar kaplanları'nın 2 bin rakımda zorlu mücadelesi

ERZİNCAN (DHA) - TUNCELİ Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'nde görev yapan, kıyafetlerinin rengi nedeniyle 'turuncu Kar kaplanları' olarak adlandırılan ekipler, 2 bin rakımda karla mücadele edip, sürücülerin yolda kalmasını engelliyor.

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile ilgili valilik koordinesinde çalışma başlatıldı. Kıyafetleri nedeniyle 'turuncu kar kaplanları' olarak adlandırılan karayolları ekipleri ile İl Özel İdaresi Sekreterliği'ne bağlı ekipler, Tunceli- Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisinde kar ve tipi ile mücadele ederek, sürücülere yol açıyor. Dağ yamaçlarında biriken karı, kepçe, dozer, kar küreme, tuzlama ve püskürtme araçlarıyla temizleyen 'turuncu kar kaplanları', Dağ Yolu mevkisindeki bakım evinde de olası olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

Trabzon'dan Elazığ'a giden sürücü Alper Can, kara yolları ekiplerine can borçlu olduklarını belirterek "Bu yol; gerçekten kar, tipi ve sisten dolayı çok zorlu ve korkutucu. Ekipler yolu açmış, şu anda ulaşım rahat. Kara yolları ekiplerine canı gönülden teşekkür ediyoruz ve sürücüler olarak can borçluyuz. Az önce kar küreme araçları geçti, gördük. Gerçekten büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadeleyi vermeseler, maalesef bu yollar ulaşılmaz olacak" ifadelerini kullandı.