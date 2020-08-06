'Turuncu içeçek ile hızlıca bronzlaşın' tavsiyesi DİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, güneşin zararlı etkilerinin son zamanlarda kendini iyice hissettirdiğini belirtip, risk faktörlerini azaltmak ve güneşte kalma süresini kısaltmak için bronzlaşma öncesi içilecek 'turuncu içecek' tarifi verdi.

DİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, güneşin zararlı etkilerinin son zamanlarda kendini iyice hissettirdiğini belirtip, risk faktörlerini azaltmak ve güneşte kalma süresini kısaltmak için bronzlaşma öncesi içilecek 'turuncu içecek' tarifi verdi. Zünbülcan, "Bu tarif ile kısa sürede sağlıklı bir şekilde bronzlaşacaksınız" dedi.

Yazın bronz bir tene kavuşmak isteyenler için beslenmenin de önemini anlatan Diyetisyen Deniz Zünbülcan, bronzlaştıran besinler hakkında bilgi vererek, bronzlaştıran 'turuncu içecek' tarifi verdi. Güneşte saatlerce yatıp bronzlaşmak isteyenleri güneşin zararlı ışınları konusunda uyaran Zünbülcan, risk faktörlerini en aza indirerek sağlıklı bir şekilde bronzlaşmanın sırrını açıkladı. Diyetisyen Zünbülcan, bronzlaştıran içecek tarifi ile bu yaz sağlıklı bronzlaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

'SAĞLIKLI BRONZ TENİN SIRRI BETA KAROTEN'Kayısı, şeftali, kavun, yumurta sarısı ve havuç tüketiminin bronzlaşmak isteyenler açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Zünbülcan, "Yazın bronzlaşmak isteyenler çok fazla. Bu noktada sağlığımızdan da olmayalım diyoruz. Bronzlaşma süresini kısaltmak hem de sağlığımızdan vermemiz için birkaç önerimiz var. Hem cilt sağlığını korumak hem de bronzlaşma süresini kısaltmak için güneşe çıkmadan önce A vitamini ve beta karoten yönünden zengin besinler tüketmelerini öneriyoruz. Kayısı, şeftali özellikle A vitamini ve beta karotenin zengin kaynağı olan havuç, kavun ve yumurtanın sarısı gibi besinleri beslenmelerine eklemeleri gerekiyor" dedi.BETA KAROTENİN DEPOSU İÇECEK TARİFİ VERDİ

Su tüketiminin de önemine dikkat çeken Zünbülcan, sağlıklı bronzlaşmak isteyenler için içecek tarifi verdi. C ve E vitaminlerinin A vitamini ile birlikte tüketilmesi gerektiğini söyleyen Zünbülcan, "Bu vitaminler antioksidan vitaminlerdir ve güneşin zararlı ışınlarını yok edici etkiye sahiptirler. Bu nedenle de bol bol yeşillik, biber tüketmelerini, likopen ve C vitamini içerdiği için domates tüketmelerini öneriyoruz. Sıcaktan dolayı güneşin altında kalan kişiler su kaybı da yaşayabilir bu nedenle su içeriği yüksek olan salatalık ve biber tüketebilirler. Bronzlaşmak isteyen kişiler için maden suyu tüketmek çok önemli. Bronzlaşmak isteyenler güneşe çıkmadan önce keyifli bir içecek yapabilirler. Bunun için iki kayısı, bir şeftali, bir tane de havuç kullanabiliriz. Bu içecek için 'A vitamini ve beta karotenin deposu' diyebiliriz. Bütün meyvelerin çekirdeklerini çıkarıp, kabuklarını soyarak küçük parçalar halinde karıştırıcıdan (blender) geçirdikten sonra buz ve nane ekleyerek tüketebilirsiniz" diye konuştu.

Kaynak: DHA