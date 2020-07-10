'Turuncu Çember' operasyonunda 14 tutuklama
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'Turuncu Çember' operasyonunda 14 tutuklama

ANTALYA Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucuya yönelik Finike'de 2 gün önce 14 adrese eş zamanlı düzenlediği 'Turuncu Çember' adlı operasyonda yakalanan 14 şüpheli, tutuklandı.

'Turuncu Çember' operasyonunda 14 tutuklama
10.07.2020 21:16 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:20

ANTALYA Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucuya yönelik Finike'de 2 gün önce 14 adrese eş zamanlı düzenlediği 'Turuncu Çember' adlı operasyonda yakalanan 14 şüpheli, tutuklandı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Haziran'dan beri planlı faaliyet kapsamında Finike ilçesinde örgütlü olarak 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu işledikleri tespit edilen 14 şüpheliye yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 Temmuz günü saat 06.00 sıralarında düzenlenen 'Turuncu Çember' operasyonunda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 17 gram eroin, 10 gram esrar maddesi, 15 sentetik hap, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 10 tabanca mermisi ele geçirildi.2 gün süren işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Kaynak: DHA

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