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Turuncu Çember içindeki İzmir, ziyaretçileri bekliyor

Tatil sezonu yaklaşırken İzmir'de Turuncu Çember uygulaması yaygınlaşıyor.

Turuncu Çember içindeki İzmir, ziyaretçileri bekliyor
03.07.2020 10:19 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:23

Tatil sezonu yaklaşırken İzmir'de Turuncu Çember uygulaması yaygınlaşıyor. Başkan Soyer, "İzmir'in Turuncu Çember almış işletmelerle güvenilir ve sağlıklı bir kent olduğunu göstermeyi hedefliyoruz" dedi. Turuncu Çember almaya hak kazanmış işletmeler ise uygulamadan memnun.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Turizm Hijyen Kurulunun küresel salgında belirlediği hijyen ve güvenlik standartlarına uyan yeme içme ve konaklama tesislerine Turuncu Çember sertifikası vermeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in Turuncu Çember almış işletmelerle güvenilir ve sağlıklı bir tatil şehri olma hedefini hatırlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in yaz boyunca gelecek misafirlerini güvenli bir şekilde ağırlamak için çalışıyor. Turuncu Çember almış işletmeler ise misafirler için hijyen ve güven anlamına gelen uygulamadan memnun.

Hijyen ve sağlık kriterleri vurgusu

Turuncu Çember uygulaması hakkında konuşan Başkan Soyer, bu uygulamayla İzmir'in güvenli bir turizm destinasyonu olduğunu göstermeyi hedeflediklerini söyledi. Yeni normalleşme döneminde hijyen ve sağlık kriterlerinin önemine vurgu yapan Başkan Soyer, "Yani turizm hizmeti satın alan yurttaş önce o hizmetteki güvenlik ve sağlık kriterlerinin uygunluğuna bakıyor. Bir otele ya da bir kafeye gittiğinde artık bunları arıyor. Bu kentte bulunan tarihi değerler, kültürel zenginlikler, deniz-kum-güneş ve alternatif turizm olanaklarının hepsinin önemi var. Ancak eğer hijyen ve sağlık kriterleri yetersiz ise yurttaş da o noktaya gitmekten vazgeçiyor. Bu nedenle biz bu yeni normalleşme dediğimiz dönemde güvenlik, sağlık kriterlerini öne çıkartacak, genel olarak kentin güvenli ve sağlıklı olduğunu gösterecek bir çalışma yapmak istedik. Turuncu Çember bu fikirden doğdu" dedi.

Birçok işletmeye sertifika

Başkan Soyer İzmir'de birçok işletmenin Turuncu Çember sertifikası aldığını dile getirerek, "Turizm Hijyen Kurulumuz çok önemli güvenlik ve hijyen kriterleri ortaya koydu. Çalışma grubundaki arkadaşlarımız yeme içme mekanlarına, konaklama tesislerine giderek bu kriterlere uygunluğu kontrol ediyor ve Turuncu Çember sertifikası veriyor. Amacımız, İzmir'in Turuncu Çemberli işletmelerle güçlü, güvenilir ve sağlıklı olduğunu göstermek" diye konuştu.

"Artı değer katacak"

Alsancak'ta Turuncu Çember almış iki işletmenin sahibi Hami Torcu, "Turuncu Çember'i İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından duydum. Görür görmez başvurdum. İnsanlar hala çok tedirgin. Hepimiz dikkat etmek zorundayız. Bu durum tamamen bitene kadar şartlara uymalıyız. Kafe ve restoranlara girişte ateşimiz ölçülüyor mu, dezenfektan var mı, hijyen koşulları sağlanıyor mu, tek kullanımlık tuz ve karabiber var mı, çalışanlar maske ve siperlik kullanıyor mu gibi önemli standartlar var. Kurul inceleme yaptı, eksikler konusunda uyardı, onları giderdik ve Turuncu Çember'i aldık" dedi. İzmir'de hem işletmeler hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem de İzmir halkının korona virüs önlemleri konusunda duyarlı olduğunu söyleyen Torcu, "Turuncu Çember işletmelere artı değer katacak. İyi işletmeler daha çok tercih edilir hale gelecek" ifadelerini kullandı.

"Turuncu Çember'i olan tesisleri tercih etmeliler"

Bir otelin genel müdürü Elif Yurdakan ise, "Turuncu Çember'i İzmirli olup da duymamak mümkün değil. Dünya genelinde başlattığımız CleanStay diye bir program var. Onunla ilgili çalışmalarımızı zaten tamamlamıştık. Pandemi sonrası oteli tekrar hizmete açarken Turuncu Çember kriterlerine uyduğumuzu biliyorduk, o nedenle hemen başvurduk. Çünkü biz bir şehir oteliyiz. Siz tatil için seçeneklerini belirleyebilirsiniz. 'Yazlığımdan çıkmayacağım ya da teknemde kalacağım' diyebilirsiniz. Ama insanlar işlerine devam etmek ve kentte konaklama yapmak zorundalar. Bunu en güvenli şekilde nasıl sağlayabilirler? Turuncu Çember için sıkı bir denetleme yapıyorlar. İş ya da tatil için bir otele gidenler ya da restoranda yemek yemek isteyenler kendilerini daha güvende hissetmek istiyorlarsa Turuncu Çember'i olan otel ve tesisleri tercih etmeliler" dedi.

"Türkiye'ye yayılması gerekiyor"

Bir hotelin satış pazarlama müdürü Fuat Ballıca da "Pandemi sonrası insanların baktığı şey, güvenli bir yerde konaklamak. İnsanlar daha önce geniş bir oda ya da manzara ararken şimdi dezenfekte çalışmalarını soruyorlar. Bu nedenle bizim de önceliğimiz hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz için güvenli bir tesis olmak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Turuncu Çember uygulamasıyla güzel bir çalışma yaptı. İzmir'den başlayan bu uygulamanın tüm Türkiye'ye yayılması gerekiyor" sözlerine yer verdi.

Turuncu Çember nasıl ortaya çıktı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Hijyen Kurulu, dünyayı tehdit eden korona virüs küresel salgını süresince turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için hijyen ve güvenlik standartlarını belirledi. Kurulun belirlediği kriterler doğrultusunda Turuncu Çember sertifikası dağıtılmaya başlandı. Turuncu Çember sertifikası, İzmir'deki işletmelerin normalleşme sürecine uyumunu kolaylaştırmayı ve Turuncu Çember'e sahip işletmelerin yurt içi ve yurt dışı platformlarda tanıtımını yaparak İzmir'in turizm sektörüne katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Yeme içme tesislerinde asgari puan 100 üzerinden 75

Turuncu Çember hijyen kriterleri yeme içme tesisleri ve konaklama tesisleri olarak iki kategoride veriliyor. Yeme içme tesisleri kategorisinde 100 üzerinden asgari 75, konaklama tesisleri kategorisinde ise 200 üzerinden asgari 150 puan alan işletmeler Turuncu Çember almaya hak kazanıyor. Yeme içme tesisleri kategorisinde ekmeklerin ambalajlı olarak servis edilip edilmediği, suların ağzı kapalı şişelerde sunulup sunulmadığı, klima filtrelerinin yetkili şirket tarafından düzenli olarak temizlenip temizlenmediği gibi 52 kriter bulunuyor. Konaklama tesisleri kategorisinde ise otelde eldiven, maske, dezenfektan gibi koruyucu ekipman bulunup bulunmadığı, otele girişte misafirlerin vücut ısısının ölçülüp ölçülmediği gibi 101 kriter bulunuyor. Turuncu Çember sertifikası almak isteyen işletmelerin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine elden ya da çevrimiçi başvurarak taleplerini iletmesi gerekiyor.

Turizm Hijyen Kurulu nedir?

İzmir Turizm Hijyen Kurulu normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin devam edebilmesi için belediyeye bağlı konaklama ve yeme-içme işletmelerinde uygulanacak hijyen ve güvenlik kriterlerini belirlemek amacıyla oluşturuldu. Kurul, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı eş güdümüyle faaliyetlerini sürdürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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