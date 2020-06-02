Turuncu Bayrak Projesine Korona virüs revizyonu Alanya Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 17'ncisi gerçekleşecek Turuncu Bayraklı Hijyenik İşletme Projesi'nin başvuru ve değerlendirme sürecinde Covid-19 salgını nedeniyle değişiklik yapıldı.

Alanya Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 17'ncisi gerçekleşecek Turuncu Bayraklı Hijyenik İşletme Projesi'nin başvuru ve değerlendirme sürecinde Covid-19 salgını nedeniyle değişiklik yapıldı.

Alanya Belediyesi tarafından 16 yıldır aralıksız olarak düzenlenen bu yıl ise 17'ncisi gerçekleştirilecek olan Turuncu Bayrak Hijyenik İşletme Projesi için, Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen denetimler, revize edilen kurallarla birlikte yeniden başlıyor. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılacak denetimler sonucunda hijyenik kriterlere uygunluğu belirlenen işletmeler turuncu bayrakla ödüllendirilecek. Projenin 17'nci yılında gıda güvenliğinin geliştirilmesi ve yaşanan Korona salgını nedeniyle tedbirlerde ve denetlemelerde yeni bir yol izlenecek. Prestij ve kalitenin de göstergesi olarak kabul edilen Turuncu Bayrak sayesinde işletmeler, sundukları hizmetin hijyen kurallarına uygun olduğunu müşterilerine ilan edebilme fırsatı bulurken aynı zamanda salgın sürecinde de müşterilere yeterliliklerini gösterme şansı bulacaklar.

Yıllardır şehirde bir marka haline gelerek turizmde ve tanıtımda yerini alan Turuncu Bayrak, işletmeler ve tüketiciler için hijyenin sembolü niteliği taşırken aynı zamanda Korona sonrası doğan normalleşme sürecinde işletmelerin yeterlilik kontrolü de olacak. Sürecin tekrar gözden geçirilmesi ve ilave tedbirler alınması hakkında bilgiler veren Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yayınlanan kriterlerin turuncu bayrak kriterlerine ilave edilerek yeni kontrol formlarının oluşturulduğunu, konu hakkında uzman personelin yapacağı denetimler sonucu sezon içerisinde Turuncu Bayrak yarışma sonuçlarını ilan edileceğini belirtti.

Başvuru süreci uzatıldı

Koronavirüs nedeniyle başvuru yapamayan işletmelerin başvuru yapabilmeleri için 20 Haziran 2020 tarihine kadar da ek süre verildi. Turuncu Bayrak yarışmasına katılabilecek işletme faaliyet alanları ise şu şekilde; restaurant, pastane, ekmek fırınları, dondurma-pasta-yufka imalathaneleri, yemek fabrikaları, kasaplar, okul öncesi eğitim kurumları, okul kantinleri, bayan kuaförleri. - ANTALYA

Kaynak: İHA