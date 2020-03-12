Turuncu bayrak başvuruaları başladı
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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Bayraklı, Güncel

Turuncu bayrak başvuruaları başladı

Alanya Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 17'ncisi gerçekleşecek Turuncu Bayraklı Hijyenik İşletme Projesi'nin başvuru ve değerlendirme süreci başladı.

12.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:50
Turuncu bayrak başvuruaları başladı

Alanya Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 17'ncisi gerçekleşecek Turuncu Bayraklı Hijyenik İşletme Projesi'nin başvuru ve değerlendirme süreci başladı.


Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılan denetimler sonucunda hijyenik kriterlere uygunluğu belirlenen işletmelerin turuncu bayrakla ödüllendirildiği proje 17'nci yılında gıda güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla devam ediyor. Prestij ve kalitenin de göstergesi olarak kabul edilen Turuncu Bayrak sayesinde işletmeler, sundukları hizmetin hijyen kurallarına uygun olduğunu müşterilerine ilan edebilme fırsatı yakalıyor.


Yıllardır şehirde bir marka haline gelerek turizmde ve tanıtımda yerini alan Turuncu Bayrak, işletmeler ve tüketiciler için hijyenin sembolü niteliği taşıyor. Turuncu Bayrak yarışmasının 2020 yılı başvuruları 12 Mart 2020 (bugün) başladı. Başvurular, 10 Nisan 2020'ye kadar devam edecek.


Başvurular belediyeye yapılacak


Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Turuncu Bayrak Projesi'ne katılmanın tamamen başvuru esaslı olduğunu, katılmak isteyen işletmelerin şahsen ya da mail yolu ile Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne müracaat edebileceklerini söyledi. Başvuruların ardından işletmeler, Turuncu Bayrak Değerlendirme Ekibi tarafından denetlenerek, Turuncu Bayrağı hak edip etmediğine karar verilecek.


Düzenlenen Turuncu Bayrak Yarışması'na şu alanlarda faaliyet gösteren işletmeler katılım gösterebilecek:


"Restaurant, pastane, ekmek fırınları, dondurma, pasta, yufka imalathaneleri, yemek fabrikaları, kasaplar, okul öncesi eğitim kurumu, okul kantinleri, bayan kuaförleri." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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