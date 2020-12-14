'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (8)
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'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (8)

14.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:19
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (8)

6 SAATTE 57 KG YAĞIŞ DÜŞTÜMeteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, 3 gündür devam eden sağanak yağışla ilgili son bilgileri paylaştı.

6 SAATTE 57 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, 3 gündür devam eden sağanak yağışla ilgili son bilgileri paylaştı. Bugün 09.00- 15.00 saatleri arasındaki 6 saatlik zaman diliminde kentte metrekareye en çok yağışın, Kumluca ilçesi Akdağ Koyucak mevkisine düştüğünü belirten Gültekin, 57.7 kilogram olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Antalya ve Muğla için son 24 saatte ve son 48 saatte gerçekleşen toplam yağışlar ve maksimum rüzgar değerlerini paylaşan Gültekin, şunları kaydetti:

?"Antalya'da en fazla yağışı metrekareye 24 saatte 223,2 kg ve son 48 saatte 252,2 kg ile Antalya Havalimanı İstasyonu kaydetti. En yüksek rüzgar hızı ise 73,8 km/saat ile Konyaaltı'nda kaydedildi. Antalya'da kuvvetli yağış bugün saat 19.00'a kadar ve rüzgar da 24.00'e kadar etkisini sürdürecek. Yarın Antalya'da yağış hafifleyecek. Çarşamba günü ise yağışın tamamen terk etmesi bekleniyor. Muğla'da ise en fazla yağışı metrekareye 24 saatte 103,8 kg ve son 48 saatte 314,1 kg ile Ula/Helikopter Pisti Orman Sahası kaydetti. En yüksek rüzgar hızı ise 116,3 km/saat ile Fethiye İblisburnu'nda kaydedildi. Yağışlı sistemin yarın Muğla'yı terk etmesi bekleniyor."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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