'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (4)
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'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (4)

13.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:15
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (4)

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜAntalya'da gün boyu aralıklarla yağan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Antalya'da gün boyu aralıklarla yağan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Lara semtinde birçok alan, su altında kaldı. Bir site bahçesinde biriken suyun yüksekliğinin, yer yer 70-80 santimetreyi bulduğu gözlenirken, bahçede park halindeki araçların yarıya kadar suyun içinde olduğu görüldü. Biriken su nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine çıkmaya çalışan sokak köpeği,  çıkamayınca alandan uzaklaştı.

YAĞMUR ALTINDA ÇİFTETELLİ OYNADILAR

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde 2 genç ise yağmura aldırış etmeden, sokak ortasında yarı çıplak halde karşılıklı çiftetelli oynadı. Gençler, bir taraftan oynarken, bir taraftan ise yerdeki su birikintisinde ayaklarıyla birbirlerini ıslatmaya çalıştı. 2 gencin çiftetelli oynama anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adem AKALAN/ANTALYA,


'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (4)
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (4)
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (4)
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (4)
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (4)
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (4)
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (4)
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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