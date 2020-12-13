'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (2)

13.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:03
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (2)

KENTTEN YAĞMUR MANZARALARIMeteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu alarm' kodu verdiği Antalya'da sağanak etkisini sürdürüyor.

KENTTEN YAĞMUR MANZARALARI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu alarm' kodu verdiği Antalya'da sağanak etkisini sürdürüyor. Özellikle ilçelerde şiddetli yağmur yağarken, kent merkezinde de yer yer yağış kuvvetleniyor. Yağış sonrası bazı noktalarda su baskınları meydana gelirken, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler ise yağmurun şiddetini gösteriyor. Aksu ilçesinde, bir evin tavanından yağmur suları aktığının gösterildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir kişi de yağmur sularıyla balkonundaki panjurları temizlemeye çalışırken, başka birinin ise otomobilini yıkadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kent merkezindeki Ermenek Mahallesi'ndeki yolu su basarken, bir kişinin kaldırım seviyesini geçen suya olta salladığı anlar da sosyal medyada paylaşıldı.

Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA,

 


'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (2)
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (2)
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (2)
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (2)
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (2)
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür ÖZTÜRK

İlgili Haberler

'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem
Meteoroloji'den 4 il için turuncu, 20 il için sarı kodlu 'sağanak' uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için turuncu, 20 il için sarı kodlu "sağanak" uyarısı
Gazipaşa'da yağmur, Alanya ve Demre'de dolu etkili oldu (2)
Gazipaşa'da yağmur, Alanya ve Demre'de dolu etkili oldu (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Cemal Hünal Haluk Bilginer
Spor Falcao Erol Bulut Ersun Yanal Kylian Mbappe Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (2) - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 16:11:19. #1.15#
title