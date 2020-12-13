'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (2)

KENTTEN YAĞMUR MANZARALARI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu alarm' kodu verdiği Antalya'da sağanak etkisini sürdürüyor. Özellikle ilçelerde şiddetli yağmur yağarken, kent merkezinde de yer yer yağış kuvvetleniyor. Yağış sonrası bazı noktalarda su baskınları meydana gelirken, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler ise yağmurun şiddetini gösteriyor. Aksu ilçesinde, bir evin tavanından yağmur suları aktığının gösterildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir kişi de yağmur sularıyla balkonundaki panjurları temizlemeye çalışırken, başka birinin ise otomobilini yıkadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kent merkezindeki Ermenek Mahallesi'ndeki yolu su basarken, bir kişinin kaldırım seviyesini geçen suya olta salladığı anlar da sosyal medyada paylaşıldı.

Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür ÖZTÜRK