Turunçgil zararlısına karşı yararlı böcek salınımı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turunçgil zararlısına karşı yararlı böcek salınımı yapıldı

Turunçgil zararlısına karşı yararlı böcek salınımı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manavgat'ta turunçgil zararlılarıyla mücadele kapsamında narenciye bahçesinde yararlı böcek salınımı yapıldı.

Manavgat'ta turunçgil zararlılarıyla mücadele kapsamında narenciye bahçesinde yararlı böcek salınımı yapıldı. Ürünlerin organik ve doğal üretilmesi için turunçgil zararlısı unlubitine karşı Cryptolaemus motrouzieri isimli avcı böceği ve Leptomastix dactiilopii isimli parazitoid salındı.

Böcek salınımına 2017 yılında başladıklarını belirten Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "vatandaşlarımıza elimizden geldiğince ilaçsız kimyasalsız meyve yedirmeye çalışıyoruz" dedi.Biyolojik mücadelenin Türkiye açısından önemli bir uygulama olduğunu ifade eden BATEM Müdürü Ünlü ise Tarım bakanlığının biyolojik mücadeleye yüzde 50 hibe desteği verdiğini söyledi.

Vatandaşların sağlıklı tarım ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla çiftçiler organik ve doğal ürünlerin üretilmesi ve bunların halka sağlıklı bir şekilde ulaşmasına özen gösteriyor. Manavgat'ta turunçgil zararlılarıyla mücadele kapsamında Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürü vekili Ali Asar ve Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin'in katılımı ile Mustafa Cansıza ait Kalemler Mahallesinde bulunan narenciye bahçesinde yararlı böcek salınımı yapıldı.

2017 yılından bu yana Manavgat'ta bulunan narenciye bahçelerinde biyolojik mücadele uyguladıklarını belirten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "Böcek salınımına devam ediyoruz. Bahçelerde güzel randıman aldık. Narenciyede unlubite karşı faydalı böcekleri salıyoruz. Çiftçilerimiz vatandaşlarımıza ilaçsız kimyasal olmadan meyve yedirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Sağ olsunlar BATEM müdürümüz Abdullah Ünlü Bey destek oluyor, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürümüz Gökhan Karaca ile İlçe Tarım ve Orman Müdürümüzle ve personelleri ile hep beraber üreticiye yardımcı olmaya çalışıyoruz" .

Yüzde 50 hibe desteği var

Biyolojik mücadelenin Türkiye açısından önemli bir uygulama olduğunu ifade eden BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü ise ilk defa 1960'lı yıllarda yurt dışından getirilen 2 faydalı böceğin üretildiğini ifade ederek, "Böceklerimizden biri predatör, diğeri ise parazidatör. Tabi en iyi verimi alabilmek için bunların her yıl salınması gerekmekte. Tarım bakanlığı biyolojik mücadeleye yüzde 50 hibe desteği vardır" dedi. - ANTALYA

Turunçgil zararlısına karşı yararlı böcek salınımı yapıldı
Turunçgil zararlısına karşı yararlı böcek salınımı yapıldı
Turunçgil zararlısına karşı yararlı böcek salınımı yapıldı
Turunçgil zararlısına karşı yararlı böcek salınımı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gidecek: En az 30 lira olmalı
Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gidecek: En az 30 lira olmalı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz İbrahim Reisi Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Kaan Yıldırım Rafet El Roman Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Burak Elmas Mert Müldür Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turunçgil zararlısına karşı yararlı böcek salınımı yapıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 11:53:38. #1.14#

title