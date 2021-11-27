Turunçgil zararlısı "unlu bit" faydalı böceklerle yok ediliyor

ERZİN, HATAY (AA) - Hatay'da kurulu tesiste, turunçgil ürünlerinin ana zararlılarından "unlu bit" ile mücadele için laboratuvar ortamında geliştirilen faydalı böcekler, yurt içi ve dışında tarımsal alanda yürütülen biyolojik mücadelede kullanılıyor.

Hatay'ın Erzin ilçesindeki faydalı böcek üretim tesisinde, turunçgil başta olmak üzere nar, üzüm ve süs bitkisi gibi çok sayıda ürüne zarar veren "unlu bit" ile biyolojik mücadele için çalışma yürütülüyor.

Laboratuvar ortamında, patates sürgünleri üzerinden zararlının üretiminin ardından, bununla savaş için "avcı böcekler" geliştiriliyor.

Tesisin ortaklarından Doç. Dr. Lerzan Bakırcıoğlu Erkılıç, AA muhabirine, son yıllarda çok sayıda tarım ilacının yasaklanmasıyla zararlıların kontrolünde biyolojik mücadelenin arttığını söyledi.

Bu kapsamda, kendilerinin de turunçgil başta olmak üzere çok sayıda ürüne zarar veren, bitkinin kirlenmesine ve pazar değerinin düşmesine neden olan "unlu bit" ile mücadele için çalışma yürüttüklerini belirten Erkılıç, 15 iklim odasıyla 2004'te başladıkları biyolojik mücadele çalışmalarına şu an 45 iklim odasında devam ettiklerini dile getirdi.

Erkılıç, tesislerinde "unlu bit" zararlısıyla biyolojik mücadele için avcı böcek ürettiklerini ifade etti.

Her geçen yıl talebe paralel kapasitelerini artırdıklarını söyleyen Erkılıç, şunları kaydetti:

"Tesisimizde yılda 25 milyon avcı, 45 milyon da parazit böcek üretebilecek kapasitemiz var. Üretimimizin üçte biri yurt dışına gidiyor, önemli bir kısmı da yurt içinde tüketiliyor. En büyük ve sürekli ihracatımız ise Belçika'ya. Satışımızı 10 milyon kabul edersek bunun 3,5 milyonu Belçika'ya gönderiliyor. Bu düzenli bir pazar. Bunun yanında Güney Afrika, Kenya, Etiyopya gibi ülkelerde denemeler yapıldı, Kanada'ya da gönderdik."

Belçika'ya sattıkları böceklerin oradan da farklı ülkelere gönderildiğini anlatan Erkılıç, Türkiye'de ve yurt dışında "unlu bit" zararlısını baskı altına alacak kimyasalların daralması nedeniyle avcı böceğe talebin günden güne arttığını bildirdi.