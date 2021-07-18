Turunçgil ihracatını yılın ilk yarısında mandalina ve limon sırtladı
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Turunçgil ihracatını yılın ilk yarısında mandalina ve limon sırtladı

Turunçgil ihracatını yılın ilk yarısında mandalina ve limon sırtladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi

Türkiye'den 2021'in ilk yarısında yapılan yaklaşık 373 milyon dolarlık turunçgil ihracatının yüzde 75,8'ini mandalina ve limon oluşturdu.

Türkiye'den 2021'in ilk yarısında yapılan yaklaşık 373 milyon dolarlık turunçgil ihracatının yüzde 75,8'ini mandalina ve limon oluşturdu.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-haziran döneminde 714 bin 722 ton turunçgil ihraç edildi.

Bu dönemde elde edilen yaklaşık 373 milyon dolarlık dış satım girdisine en fazla katkıyı mandalina ve limon sağladı.

Yılın ilk yarısında 263 bin 180 ton mandalina ihracatı karşılığında 141 milyon 960 bin dolar, 273 bin 280 ton limon ihracatı karşılığında da 141 milyon 150 bin dolar döviz girdisi elde edildi.

Mandalina ihracatı, geçen yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 13, limon dış satımı da yüzde 54 arttı.

Turunçgil ihracatının yüzde 75,8'ini oluşturan söz konusu iki ürün, yılın ilk yarısında ülke ekonomisine yaklaşık 283 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı.

İhracatta mandalina ve limonu 51 milyon 209 dolarla greyfurt, 39 milyon 128 dolarla portakal takip etti.

"Bu yılki artışı gelecek sezon katlayarak gerçekleştirmeyi bekliyoruz"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgilin ülke ekonomisine ülke önemli katkı sunduğunu söyledi.

Yılın ilk yarısındaki turunçgil ihracatında mandalina ve limonun ön plana çıktığını aktaran Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Yılın ilk yarısında en çok mandalina ve limon ihraç ettik. Bu dönemde dinlenmeye alınan ürünler ihraç ediliyor. Yeni sezon eylülde başlayacak. Bu süreçte depolarda olan ürünlerin ihracatı yapılıyor. Bu sezon greyfurt ve portakalda düşüş bekliyorduk, bu gerçekleşti. Buna rağmen ihracatımızın artması bizim için son derece önemli. Tabii greyfurt ve portakalın üretimi normal seyrinde devam ederse ki biz yeni sezonda greyfurt ve portakal rekoltesinde artış bekliyoruz, bu yıl yaşadığımız artışı gelecek sezon katlayarak gerçekleştirmeyi bekliyoruz."

Kaçmaz, Türkiye'de üretilen turunçgil ürünlerinin aroma, lezzet ve kalite özelliklerinden dolayı talep gördüğünü sözlerine ekledi.

Türkiye'den 2021'in ilk yarısında turunçgil ihracatı ürün bazında şöyle oluştu:

ÜrünOcak-Haziran 2020 (Dolar)Ocak-Haziran 2021 (Dolar)Değişim (Yüzde)
Mandalina125.671.982141.959.94513
Limon91.943.078141.149.96954
Greyfurt52.883.80851.209.559-3
Portakal60.456.66339.128.867-35

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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